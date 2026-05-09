Cesena ricorda le vittime del terrorismo Il sindaco | Guardiamo con lucidità al tempo in cui viviamo
A Cesena si è aperto questa mattina il “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, nonché alle stragi di tale matrice. Il sindaco ha deposto una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro, davanti alla targa commemorativa. Durante l’evento, ha commentato l’importanza di mantenere viva la memoria e di osservare con lucidità il periodo storico in cui si vive. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.
Il “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice si è aperto questa mattina a Cesena con la deposizione di una corona d’alloro da parte del sindaco Enzo Lattuca in piazzale Aldo Moro, ai piedi della targa che ricorda il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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