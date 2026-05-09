Cesena ricorda le vittime del terrorismo Il sindaco | Guardiamo con lucidità al tempo in cui viviamo

A Cesena si è aperto questa mattina il “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, nonché alle stragi di tale matrice. Il sindaco ha deposto una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro, davanti alla targa commemorativa. Durante l’evento, ha commentato l’importanza di mantenere viva la memoria e di osservare con lucidità il periodo storico in cui si vive. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

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