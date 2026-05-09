Cesena la stagione si chiude tra i fischi Vince il Padova ai playoff va l’Avellino

Nell'ultima partita della stagione, il Cesena ha perso in casa contro il Padova con il risultato di 3-4. La gara si è conclusa tra i fischi dei tifosi, con il Cesena che ha schierato un modulo 4-2-3-1. Tra i giocatori in campo, sono stati sostituiti alcuni al secondo tempo e sono stati segnati diversi gol da entrambe le squadre. Il match ha deciso anche le squadre che accederanno ai playoff, con l’Avellino che è riuscita a qualificarsi.

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