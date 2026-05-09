Cesena la stagione si chiude tra i fischi Vince il Padova ai playoff va l’Avellino
Nell'ultima partita della stagione, il Cesena ha perso in casa contro il Padova con il risultato di 3-4. La gara si è conclusa tra i fischi dei tifosi, con il Cesena che ha schierato un modulo 4-2-3-1. Tra i giocatori in campo, sono stati sostituiti alcuni al secondo tempo e sono stati segnati diversi gol da entrambe le squadre. Il match ha deciso anche le squadre che accederanno ai playoff, con l’Avellino che è riuscita a qualificarsi.
CESENA 3 PADOVA 4 CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza (34’ st Ciervo); Bastoni (20’ st Castrovilli), Bisoli; Olivieri, Berti, Shpendi; Cerri (17’ st Vrioni). A disp.: Ferretti, Guidi, Piacentini, Magni, Frabotta, Castagnetti, Arrigoni, Francesconi, Tosku. All.: Cole. PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Perrotta (29’ st Boi), Pastina; Ghiglione (17’ st Capelli), Fusi (1’ st Favale), Giunti, Di Maggio (17’ st Bonaiuto), Silva; Seghetti, Caprari (35’ st Varas). A disp.: Mouquet, Sorrentino, Belli, Crisetig, Tumiatti, Bortoussi. All. Breda. Arbitro: Arena di Torre del Greco. Reti: 2’ pt, 14’ pt Di Maggio, 5’ pt, 47’ pt Shpendi, 7’ pt Cerri, 17’ pt Caprari, 39’ st Seghetti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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