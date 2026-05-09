Cesena Juve Primavera 0-1 LIVE | Corigliano la sblocca di testa!

Nella partita tra Cesena e Juventus Primavera valida per la 37ª giornata del campionato 202526, la Juventus ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di testa di Corigliano. La gara si è svolta con intensità e ha visto diverse azioni da entrambe le squadre. Di seguito, si trovano i dettagli più importanti della partita, inclusi i momenti salienti, le decisioni dell'arbitro e il riepilogo del risultato.

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di Luca Fioretti Cesena Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta oggi il Cesena in trasferta nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato Primavera 1. Cesena Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 79? LA SBLOCCA LA JUVE – Colpo di testa perfetto di Corigliano, che entra dalla panchina e porta avanti i bianconeri! E che assist di Verde 75? Altro doppio cambio – In campo Bracco e Rizzo, finisce qui la partita di Elimoghale e Rizzo 66? Doppio cambio Juve – Entrano in campo Bamballi e Corigliano 59? Tiro Leone...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cesena Juve Primavera 0-1 LIVE: Corigliano la sblocca di testa! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: annullato gol a Coriglianodi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: è il momento di Corigliano, entra anche BamballiCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primavera | Il Cavalluccio pronto a ospitare la Juventus - Cesena FC; U20 | Dove vedere Cesena-Juventus; Cesena-Juventus: cronaca live, formazioni e tabellino; Scheda squadra Cesena U20. Juve Primavera a Cesena: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juve Primavera scende in campo senza la possibilità di poter agguantare i playoff nelle ultime due giornate. La vittoria dell’Inter nell’anticipo di fatto ha bloccato il sogno bianconero che vuole ... msn.com DIRETTA | Cesena Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Cesena Juventus Primavera streaming video tv: i romagnoli corrono per arrivare subito alla semifinale playoff, che la Signora non giocherà. ilsussidiario.net Conclusa (quasi) la 22^ Giornata della #Primavera1Women, i verdetti del campionato: Alla #FinalFour la #ASRomaWomen affronterà il #SassuoloWomen essendo arrivate rispettivamente 1^ e 4^ La #JuventusWomen sfiderà il #ACMilanWomen, a x.com