Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | è il momento di Corigliano entra anche Bamballi

Nel match di semifinale di Coppa Italia tra le squadre Primavera, si è concluso con un punteggio di 0-0. Durante la partita, il tecnico ha effettuato un cambio, inserendo Corigliano e anche Bamballi. La cronaca si concentra sulle azioni principali e sulle decisioni arbitrali, offrendo un quadro dettagliato di quanto accaduto sul campo. La partita ha visto momenti di pressione da entrambe le squadre, senza però trovare la rete.

Calciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Le ultimissime sul futuro del portiere Perin Juve, due opzioni per il futuro del portiere in estate. E intanto in vista di Bergamo filtra questo De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissime Pagnucco: «Playoff? Non vedo l’ora. Sono cresciuto tanto, anche grazie a Guerra» Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria» Juventus Next Gen, la vittoria contro la Ternana vale l’accesso matematico ai play-off di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: è il momento di Corigliano, entra anche Bamballi Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo cambio per gli ospiti, Balduzzi entra in campodi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: fine primo tempo, resiste il muro bianconerodi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo ammonito del match, è PlicoJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com