Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | i ragazzi di Padoin a caccia del gol del vantaggio

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Cesena e Juventus Primavera, valida per la 37ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0. La cronaca racconta di una partita equilibrata, senza reti segnate, con diverse occasioni da entrambe le parti. Durante l'incontro sono state registrate alcune azioni che hanno richiesto l'intervento della moviola.

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di Luca Fioretti Cesena Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta oggi il Cesena in trasferta nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato Primavera 1. Cesena Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 9? Fase di studio – Buon inizio dei bianconeri, che stanno studiando attentamente come e dove colpire la retroguardia del Cesena 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Cesena! Migliore in campo Juve Primavera: Elimoghale PAGELLE. Cesena Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Cesena (4-3-3): Fontana; Domeniconi, Galvagno, Wade, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Poletti, Casadei, Kebbeh, Amadori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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