Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | i ragazzi di Padoin a caccia del gol del vantaggio

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Cesena e Juventus Primavera, valida per la 37ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0. La cronaca racconta di una partita equilibrata, senza reti segnate, con diverse occasioni da entrambe le parti. Durante l'incontro sono state registrate alcune azioni che hanno richiesto l'intervento della moviola.

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