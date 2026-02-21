Torino Juve Primavera 1-0 LIVE | bianconeri a caccia del gol che rimetterebbe il derby in parità

Torino ha battuto la Juventus Primavera 1-0, grazie a un gol segnato al 78’. La partita si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino, davanti a oltre 5.000 spettatori. I bianconeri cercano un gol per pareggiare il risultato e riaprire il derby. La sfida, valida per la 26ª giornata di campionato, si è rivelata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di casa ha dimostrato determinazione e voglia di vincere.

Torino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monza a Vinovo. Ora per i bianconeri è tempo di derby della Mole in casa del Torino. Torino Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 46? Secondo tempo – Al via la ripresa, bianconeri a caccia del gol che rimetterebbe l’incontro in equilibrio FINE PRIMO TEMPO: TERMINA LA PRIMA FRAZIONE, JUVE SOTTO ALL’INTERVALLO 45? Recupero – Sono stati concessi altri due minuti in questo primo tempo 34? Gol del Torino – Bonacina porta avanti i granata 29? Punizione Torino – Sandrucci calcia a giro verso l’incrocio, palla fuori di poco 25? Ragiona la Juve – Giro palla prolungato dei bianconeri che cercano spazi in questa fase 17? Tentativo Merola – Ci prova la Juve con Merola, che riceve palla al limite, evita Zaia e calcia di mancino sul palo di Santer che è bravo a dire di no 3? Grande occasione per il Torino – Recupero importante di Gabellini in zona offensiva, scarico per Sandrucci che calcia con il destro sul primo palo, respinge bene Radu 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciato il derby della Mole! Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juve Torino Primavera 1-0 LIVE: super gol di Merola per sbloccare il derby dopo 5? Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: bianconeri alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggioSegui la diretta della partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 202526. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: U20 | Juventus-Monza | La partita; U20 | Dove vedere Torino-Juventus; Primavera, il derby vale doppio: Juve lanciata, Toro a caccia di punti salvezza; Juve Primavera devastante, Inter travolta in una notte totale: 3-0 in Coppa Italia, ora la semifinale. LIVE Primavera - Torino-Juventus 1-0 - Due di recupero per l'intervalloPRIMO TEMPO 45' Ci saranno due minuti di recupero. 43' Si scontrano Grelaud e Sandrucci, che cadendo lo colpisce involontariamente in faccia. 41' Lancio da centrocampo ... torinogranata.it Torino-Juventus U20 1-0, Bonaccina al 34' segna il vantaggio granata34' – Rete del Torino: Bonaccina trova il vantaggio per i suoi. Doppio dribbling per il giocatore granata e palla sotto l'incrocio della porta di Radu. Cambia il parziale ... tuttojuve.com #TorinoJuve Primavera Seguila live qui - facebook.com facebook #Torino- #Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il derby Primavera x.com