Juve Bologna 2-0 LIVE | bianconeri a caccia del gol del 3-0 rossoblù pericolosi con Moro

Nella partita valida per la 33ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna. I bianconeri cercano il terzo gol, mentre i rossoblù hanno avuto alcune occasioni pericolose, in particolare con Moro. La cronaca e il tabellino sono disponibili per seguire gli sviluppi della gara, che si svolge in un clima di grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 2-0: sintesi e moviola. 82? TIRO BOLOGNA – Ci prova Moro con una pericolosa conclusione da fuori area, palla fuori di poco. 78? CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Gatti. 75? CAMBIO BOLOGNA – Fuori Castro, dentro Bernardeschi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna 2-0 LIVE: bianconeri a caccia del gol del 3-0, rossoblù pericolosi con Moro Notizie correlate Torino Juve Primavera 1-0 LIVE: bianconeri a caccia del gol che rimetterebbe il derby in paritàMingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Juve Galatasaray 0-0 LIVE: bianconeri pericolosi con Koopmeiners!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match; I dubbi di Spalletti verso Juventus-Bologna: Yildiz, Bremer, Kelly e Boga, chi gioca e chi no. LIVE Juventus-Bologna 2-0 Serie A 2025/2026: Bologna Effettua Il Quinto CambioSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Juventus-Bologna, il risultato in diretta LIVELa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it Inizia il secondo tempo di Juve-Bologna #JuveBologna 1-0 x.com Ha segnato Jonathan David, ha segnato Jonathan David! La Juventus chiude avanti il primo tempo contro il Bologna, grazie al 6° gol in campionato del canadese che non segnava da febbraio! #Fantacalcio #FantaSquare #JMania #Juventus #David facebook