Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

È iniziata la partita tra Cesena e Juve Primavera, valida per la 37ª giornata del campionato 202526. Le squadre si affrontano in un match senza reti finora, con le formazioni che stanno giocando con concentrazione. La sfida prosegue sul campo, mentre i tifosi seguono attentamente ogni azione. La cronaca in tempo reale tiene aggiornati gli appassionati sugli sviluppi in campo.

di Luca Fioretti Cesena Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta oggi il Cesena in trasferta nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato Primavera 1. Cesena Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Cesena! Migliore in campo Juve Primavera: x PAGELLE. Cesena Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Cesena (4-3-3): Fontana; Domeniconi, Galvagno, Wade, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Poletti, Casadei, Kebbeh, Amadori. A disposizione: Gianfanti, Baietta, Tosku, Marini, Cenerelli, Tonti, Berti, Lantignotti, Biguzzi, Ribello, Casadei.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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