Cesena Juve Primavera LIVE | sintesi moviola risultato e tabellino

Nella 37ª giornata del campionato Primavera 202526 si è svolto l'incontro tra le squadre di Cesena e Juventus. La partita si è conclusa con un risultato definito e sono stati pubblicati il tabellino ufficiale, la sintesi dell’incontro e la moviola. I dettagli sulla cronaca del match sono stati resi noti attraverso i resoconti ufficiali.

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