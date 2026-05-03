Juve Frosinone Primavera 0-0 LIVE | partita cominciata a Vinovo

La partita tra la squadra primavera della Juventus e quella del Frosinone è iniziata a Vinovo e si sta disputando nella 36ª giornata del campionato 202526. Al momento, il risultato è di 0-0, e la cronaca si sta sviluppando con azioni che coinvolgono entrambe le squadre. La partita è stata seguita in diretta, e si attendono aggiornamenti sui momenti salienti e sulle eventuali decisioni arbitrali.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Frosinone Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Vinovo Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Frosinone Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Huli; Bamballi, Rizzo, Verde; Merola, Vallana, Keutgen, Grelaud; Elimoghale, Corigliano; Durmisi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 0-0 LIVE: partita cominciata a Vinovo Live Juventus Vs Frosinone | Italian Primavera Cup 2026 | Live Score Notizie correlate Leggi anche: Juve Verona Primavera 1-0 LIVE: si riparte a Vinovo! Juve Monza Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio a VinovoCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Finale Coppa Italia Primavera, l'Atalanta batte la Juve ai rigori e vince il trofeo. L'ultima volta nel 2003 con Montolivo e Pazzini. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net U20, le formazioni ufficiali di Juventus-FrosinoneQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, match valido per la 36 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi, a partire dalle 11:00, a Vinovo. I ragazzi di mister Padoin.. tuttojuve.com LIVE TF Primavera | Juventus - Frosinone: vincere per sperare di salvarsi. Live dalle 11:00 x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook