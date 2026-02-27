Vico Noce s’illumina di una luce che solo l’arte sa accendere

Vico Noce si anima grazie all’energia dell’arte, che trasforma gli spazi e coinvolge chi passa di là. Le strade si riempiono di espressioni visive e di incontri che parlano di emozioni, di storie condivise attraverso colori e forme. È un momento in cui l’arte si manifesta nella vita quotidiana, creando un legame diretto tra chi osserva e ciò che viene rappresentato.

“L’arte non vive nei musei, vive negli incontri, nelle parole scambiate davanti a un’opera, nello sguardo di chi si ferma e riconosce qualcosa di sé in un colore, in una forma, in un silenzio scolpito nella pietra”. È la sintesi della serata inaugurale dello spazio espositivo “il bello d’ogn’Arte” di Eccellenze Sannite®, con la presentazione del progetto “Vico Noce, il cuore di Benevento Città d’Arte“. Un percorso suggestivo tra creatività e relazioni umane. Una serata in cui l’arte è diventata occasione d’incontro, confronto e riflessione tra artisti, stakeholder e comunità locale. Ospite d’eccezione S.E. il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscatella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

