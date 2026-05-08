Cesareo d’urgenza e bimbo nato morto disposta l' autopsia | nominati i consulenti

Una donna di 34 anni di Casal di Principe ha subito un cesareo d’urgenza alla 33ª settimana di gravidanza presso una clinica di Castel Volturno. Purtroppo, il bambino nato morto è stato dichiarato all’interno della struttura. Sono stati disposti accertamenti medici, tra cui un’autopsia, e sono stati nominati i consulenti incaricati di eseguire le verifiche. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle circostanze del parto e sulla gestione clinica.

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Proseguono gli accertamenti sulla drammatica vicenda della 34enne di Casal di Principe che, dopo un cesareo d’urgenza alla 33ª settimana di gravidanza, ha perso il proprio bambino all’interno della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.Nelle scorse ore è stata disposta l’autopsia sul corpo del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tragedia in ospedale: 34enne partorisce con cesareo d’urgenza, il bimbo nasce morto. Aperta un’inchiestaVa in ospedale con dolori lancinanti all'addome, viene dimessa poche ore dopo, ritorna il giorno seguente, viene ricoverata e con un cesareo... Manfredonia, morto bimbo di 2 anni: era arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Disposta autopsiaIl direttore del Pronto Soccorso: "Il piccolo è arrivato accompagnato dai genitori in arresto cardio-respiratorio, incosciente, in assenza di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parto d'urgenza al Veneziale di Isernia; Veneziale di Isernia, parto d’urgenza e punto nascita: la ricostruzione del caso che pesa sul POS Molise; Parto d’emergenza tra Castellaneta e Taranto: salvi due gemelli; Bimbo nato morto a Castel Volturno, s’indaga sui tempi. Parto cesareo tra critiche e stigma sociale: perché non è un fallimento rispetto al parto naturaleParto cesareo e critiche: ecco perché non è un fallimento. In questo articolo parleremo anche del recupero post cesareo e della salute mentale delle neo mamme. nostrofiglio.it Neonato salvato d’urgenza al Veneziale riaccende caso Piano sanitario: Servono derogheUn neonato è stato salvato grazie a un cesareo d’urgenza all’ospedale Veneziale di Isernia, ma il caso riaccende il confronto sulla sanità molisana. A ... primonumero.it Comunali Avezzano, domenica 10 maggio incontro pubblico con Alessio Cesareo https://www.terremarsicane.it/comunali-avezzano-domenica-10-maggio-incontro-pubblico-con-alessio-cesareo/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano - facebook.com facebook