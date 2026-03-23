Arturo Ettore Fedele fa il suo ingresso nel coordinamento provinciale di Forza Italia

La nomina arriva dal coordinatore provinciale, on Giovanni Arruzzolo. L’ingresso del componente si inserisce nel lavoro di strutturazione e radicamento che il partito sta portando avanti sul territorio Prosegue il percorso di consolidamento organizzativo di Forza Italia nella provincia reggina. Il coordinatore provinciale, on. Giovanni Arruzzolo, ha nominato il geom. Arturo Ettore Fedele, componente del coordinamento provinciale di Reggio Calabria. Nell'accogliere la nomina, il geom. Arturo Ettore Fedele ha dichiarato: “È per me motivo di orgoglio entrare a far parte del coordinamento provinciale, cuore dell’attività politica del nostro movimento sul territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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