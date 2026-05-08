Il 8 maggio 2026, da un penitenziario in Italia, arriva una lettera di Cesare Battisti, conosciuto come ex militante di un'organizzazione armata degli anni Settanta. Nella missiva, Battisti esprime il desiderio di rivedere suo figlio, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e dibattito sulla sua condizione e sul suo passato giudiziario.

Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo, condannato all’ergastolo per quattro omicidi i negli anni ‘70. Il suo appello parte dal carcere di Massa Carrara, dove è detenuto dal 2023, attraverso una lettera inviata a La Nazione. In cui denuncia disparità di trattamento e la violazione dei principi di premialità previsti dall’Ordinamento Penitenziario sull’accesso ai benefici che i detenuti possono ottenere, come i permessi e la semilibertà, una volta scontata una parte della pena. La lettera dal carcere. Una lettera lunga due pagine, arrivata al nostro giornale tramite la cognata, nella quale l’ex terrorista racconta la sua storia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”

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