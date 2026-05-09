Cesare Battisti dal carcere | Vorrei vedere mio figlio E scoppia la bufera Schiaffo alle vittime del terrorismo

Cesare Battisti, detenuto nel carcere di Massa Carrara, ha scritto una lettera pubblicata su un quotidiano locale in cui chiede di poter incontrare suo figlio. L’ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo ha lamentato di non aver ottenuto permessi premio né la possibilità di usufruire della semilibertà. La sua richiesta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni commentatori che hanno criticato la sua richiesta.

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Cesare Battisti vuole vedere suo figlio. L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), arrestato in Bolivia nel 2019 e detenuto nel carcere di Massa Carrara dal 2023, in una lettera inviata al quotidiano La Nazione, denuncia la negazione dei permessi premio e della semilibertà. E lo fa, quasi come segno di sfida, proprio il 9 maggio, giorno dedicato alle vittime del terrorismo. “Mi trovo a scontare la condanna all’ergastolo in un carcere di media sicurezza, ossia da detenuto comune poiché non mi è applicabile l’articolo 41bis, il famigerato ostativo, né altre misure restrittive determinate dall’autorità giudiziaria”, scrive Battisti, ricordando di aver già scontato 17 anni e qualche mese, “ovvero, - spiega - da sette anni già sono dentro i termini per il legale accesso ai benefici penali previsti dall’ordinamento penitenziario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei vedere mio figlio”. E scoppia la bufera. “Schiaffo alle vittime del terrorismo” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Cesare Battisti dal carcere: "Vorrei vedere mio figlio e una cella singola per fare lo scrittore" La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Qui senza diritti, vorrei rivedere mio figlio; Nessun permesso per Cesare Battisti: Può fuggire di nuovo; La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio. Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex appartenente ai Proletari armati per il comunismo (Pac), condannato all’ergastolo per quattro omicidi commessi negli anni Settanta, scrive al quotidiano La Nazione, denunciando una disparità d ... tg24.sky.it La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex membro dei Pac scrive alla Nazione: Qui senza diritti, è giunta l’ora di aprire ai benefici. Da ergastolano mi spetterebbe una cella singola, anche per poter fare lo scrittore ... quotidiano.net Il carcere come vendetta: punire, isolare, annientare Dalle cure negate al detenuto palestinese Abustanji ai diritti negati a Cesare Battisti: nelle carceri italiane la pena smette di essere giustizia e diventa umiliazione permanente e disumanizzazione x.com