Ceriale Fresia resta presidente | nuovo ruolo per Luca Stella

A Ceriale, Fresia è stato confermato come presidente del club, mentre Luca Stella assumerà un nuovo ruolo. Restano aperti alcuni interrogativi sulla gestione delle aree sportive e sui cambiamenti nella gestione tecnica tra le varie commissioni biancoblù. La decisione riguarda anche eventuali variazioni nelle responsabilità operative e nelle strategie adottate dal team dirigenziale. La situazione viene monitorata in vista delle prossime decisioni ufficiali.

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? Domande chiave Chi assumerà il controllo operativo delle aree sportive del club?. Come cambierà la gestione tecnica tra le diverse commissioni biancoblù?. Quali sono i nuovi compiti assegnati a Luca Stella?. Perché la società ha scelto di mantenere invariato il Direttivo?.? In Breve Gianluigi Ferrua ricopre i ruoli di Vice Presidente e Tesoriere per il ciclo 20262027.. Peppino Schillaci assume la Direzione Generale insieme alla segretaria Caterina Sciglitano.. Luca Stella coordina le aree sportive dopo oltre dieci anni di collaborazione interna.. Il Direttivo include membri come Massimo Careddu, Mauro Dellavalle e Marco Demonte.. Il Ceriale ha definito la struttura gestionale per il prossimo ciclo stagionale 20262027, confermando al vertice Giuseppe Fresia per il terzo anno consecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceriale, Fresia resta presidente: nuovo ruolo per Luca Stella ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il presidente Antonio Carpentieri : "ll sindaco ha un ruolo centrale. Ma il Consiglio resta determinante""Il Consiglio comunale ha minori competenze del passato, competenze tassative non ampliabili ma che comunque restano importanti". Luca Spreafico nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Lecco“Tra esperienza e volti nuovi, un team pronto ad affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale e della valorizzazione delle competenze... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Promozione A. Il Ceriale rende noto l'organigramma per la stagione 26/27; Ceriale | Fresia resta presidente, Luca Stella Coordinatore delle aree sportive; Calcio | Promozione. Girone A all'atto conclusivo, ultimo sforzo playoff per il Savona. Ceriale | Fresia resta presidente, Luca Stella Coordinatore delle aree sportiveAlla presidenza resta Giuseppe Fresia, confermato per il terzo anno consecutivo alla guida della società. Una scelta che testimonia la fiducia del club nei confronti del massimo dirigente, da tempo ... svsport.it Fiera di Luca di vederlo recitare accanto ad una stella come Sus4n S4radon x.com