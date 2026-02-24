Luca Spreafico nuovo presidente dell' Ordine dei Commercialisti di Lecco

Luca Spreafico è stato eletto presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Lecco dopo le votazioni del fine settimana, causate dalla fine del mandato del precedente consiglio. Le elezioni hanno visto la partecipazione di numerosi professionisti che hanno scelto il nuovo esecutivo. Spreafico prende il posto di Marco Barassi, che ha guidato l’ente negli ultimi quattro anni. La nomina apre un nuovo capitolo per l’ordine, con un focus su aggiornamenti e iniziative future.

"Tra esperienza e volti nuovi, un team pronto ad affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale e della valorizzazione delle competenze professionali" Alle elezioni, svoltesi in modalità telematica grazie a un'apposita piattaforma messa a disposizione del Consiglio Nazionale, si è presentata una lista unica con candidato presidente Luca Spreafico. Il consiglio eletto rappresenta una combinazione equilibrata tra esperienza dei consiglieri già presenti nel passato mandato e volti nuovi, così da garantire la necessaria continuità con il consiglio precedente. Nella medesima occasione elettorale è stato altresì eletto il revisore unico dell'Ordine Marco Rusconi e quattro membri del Comitato Pari Opportunità: Federica Maisano, Sara Pelucchi, Daniela Tomaselli e Cristina Pozzi.