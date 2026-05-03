Il presidente del Consiglio comunale ha affermato che il sindaco svolge un ruolo centrale nel governo locale, ma che il Consiglio mantiene una funzione fondamentale. Ha precisato che, rispetto al passato, le competenze del Consiglio sono più limitate e definite da norme precise, senza possibilità di ampliamento, anche se continuano a essere significative per l'attività amministrativa. La discussione ha riguardato il bilancio delle funzioni e la distribuzione dei poteri tra le diverse istituzioni locali.

"Il Consiglio comunale ha minori competenze del passato, competenze tassative non ampliabili ma che comunque restano importanti". Il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri interviene nel dibattito sul ruolo indebolito del Consiglio rispetto al passato, testimoniato dal calo drastico delle delibere e da un potere esecutivo (sindaco e giunta) che rosicchia sempre più spazi di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. A 80 anni dalla nascita del Consiglio comunale di Modena l’interrogativo è: il massimo consesso cittadino – l’organo più rappresentativo dei cittadini – sarà in grado di invecchiare bene e conservare la sua capacità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Antonio Carpentieri : "ll sindaco ha un ruolo centrale. Ma il Consiglio resta determinante"

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Suggestioni Press - Incontri artistici. . Marco Bonardelli e Antonio Viola intervistano l'attore e doppiatore Raffaele Carpentieri, voce di Tosin Cole in "House Party" e "Bob Marley: One Love", Jack Huston in "Ben Hur" e Daniel Portman nei panni di Podrick Payne - facebook.com facebook