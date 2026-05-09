Cep un uomo di 34 anni trovato morto in auto con ferite al volto e alla testa

Un uomo di circa 34 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un'auto parcheggiata in via Paladini, al Cep, vicino alla delegazione comunale. La vettura, una smart, mostrava ferite al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno accertando le cause del decesso. La scena è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori indagini.

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Un uomo di circa 34 anni (P. B. le iniziali) è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 9 maggio) dentro una smart in via Paladini, al Cep, nei pressi della delegazione comunale. Secondo le prime informazioni, sembra che abbia ferite al volto e alla testa. A lanciare l'allarme è.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Simon - A Tale of Mystery and Intrigue! Notizie correlate Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in autoTragedia a Calolziocorte, nella provincia di Lecco, in Valle San Martino, a 23-24 km da Bergamo. Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoPadova, 20 aprile 2026 – Si indaga per omicidio a Padova, dopo che un uomo è stato trovato morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Europa va a Erevan: difesa, energia e approvvigionamenti al centro del summit della Comunità politica europea; Tre ragazzi bloccati sul monte: salvati dopo una notte sospesi nel vuoto; Arrestato il presunto autore di molestie e violenza sessuale nella pineta di Torregrande. Altro omicidio a Palermo, uomo ucciso in auto a colpi di pistolaUn uomo è stato arrestato a Palermo per aver incendiato la porta d'ingresso dell'abitazione ... msn.com Palermo, uomo trovato morto in un’auto: ferite al volto e alla testaPALERMO – Un uomo è stato trovato morto a Palermo, dentro una Smart parcheggiata in viale Michelangelo. A lanciare l’allarme è stato il fratello. L’uomo avrebbe ferite al volto e alla testa. Sul posto ... livesicilia.it Cep, un uomo di 30 anni trovato morto in auto con ferite al volto e alla testa ift.tt/hNSCqdT x.com