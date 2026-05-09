Cep un uomo di 34 anni trovato morto in auto con ferite al volto e alla testa
Un uomo di circa 34 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un'auto parcheggiata in via Paladini, al Cep, vicino alla delegazione comunale. La vettura, una smart, mostrava ferite al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno accertando le cause del decesso. La scena è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori indagini.
Un uomo di circa 34 anni (P. B. le iniziali) è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 9 maggio) dentro una smart in via Paladini, al Cep, nei pressi della delegazione comunale. Secondo le prime informazioni, sembra che abbia ferite al volto e alla testa. A lanciare l'allarme è.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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