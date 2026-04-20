Omicidio a Padova uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamento

A Padova, un uomo è stato rinvenuto senza vita in strada a causa di ferite da arma da taglio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma l’uomo era deceduto prima dell’arrivo. La vittima non ha ancora un’identità ufficiale, e le forze dell’ordine stanno analizzando le eventuali testimonianze e i reperti trovati sulla scena.

Padova, 20 aprile 2026 – Si indaga per omicidio a Padova, dopo che un uomo è stato trovato morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea. Sul posto gli agenti hanno così trovato la vittima con ferite da arma da taglio e richiesto l'intervento del 118 che ha tentato invano di rianimarla. Sul posto si è recato il pm di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica che procedono con le indagini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamento Notizie correlate Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a PadovaUn uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. Omicidio a Firenze: uomo trovato morto in casa, sul corpo ferite di arma da taglioFIRENZE – Orrore in un’abitazione alla periferia di Firenze stamattina, 27 febbraio 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delitto a Padova: un uomo morto in strada, è stato colpito con un’arma da taglio; Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Alfonso Bagatto morto all'ospedale di Padova, indagati due anestesisti: Gli hanno lesionato la carotide durante l'operazione al pancreas; Morto per un'ischemia dopo intervento al pancreas, due anestesisti indagati per omicidio colposo a Padova. Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoPadova, 20 aprile 2026 - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima ... ilrestodelcarlino.it Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a PadovaUn uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. (ANSA) ... ansa.it Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. x.com Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. - facebook.com facebook