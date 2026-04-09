Tragedia a Calolziocorte | uomo di 61 anni trovato morto in auto

A Calolziocorte un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto. L’incidente si è verificato nella Valle San Martino, a circa 23-24 chilometri da Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La vittima era residente nella zona e non sono state rese note al momento le cause del decesso.

Tragedia a Calolziocorte, nella provincia di Lecco, in Valle San Martino, a 23-24 km da Bergamo. All’alba di giovedì 9 aprile, poco dopo le 5, all’incrocio tra via Bergamo e via Santi Cosma e Damiano nella frazione Sala, è stata notata un’auto ferma con la radio accesa e a bordo un uomo che non rispondeva ad alcun richiamo. Vedendo la vettura, una monovolume Renault Kangoo con targa straniera, alcuni passanti si sono insospettiti e hanno lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per il 61enne non c’era già più nulla da fare se non constatare il decesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto Leggi anche: Tragedia in Campania: uomo di 39 anni trovato morto in casa con la madre. Temi più discussi: Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto; Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in auto; Va a passeggio con la figlia e precipita dal dirupo: morto. Tragedia a Calolziocorte: uomo di 61 anni trovato morto in autoIl ritrovamento all'alba di giovedì 9 aprile: in base alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un malore. bergamonews.it Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vitaTragedia all’alba di giovedì 9 aprile a Calolziocorte, in via Bergamo, nella frazione Sala, in prossimità dell’incrocio con la via SS. Cosma e Damiano. Un uomo di 61 anni, di orgine straniera, è stato ... ecodibergamo.it TRAGEDIA IN A13 / Ketty Tamara Montagner, 52 anni di Martellago, è morta nell’incidente nel Ferrarese. Viaggiava nell’auto guidata dal compagno rimasto ferito. Lavorava come operatrice sociosanitaria. Il sindaco Saccarola: «Una perdita ingiusta, vicini alla - facebook.com facebook La tragedia di Louis Pisha: indagine verso l’archiviazione. “È stato un incidente” x.com