Agguato davanti al cimitero | 34enne ferito a colpi d' arma da fuoco

Un uomo di 34 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ieri pomeriggio in provincia di Napoli, nei pressi di un cimitero a Mugnano. La vittima, incensurata, è stata colpita durante un raid avvenuto in quella zona. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un 34enne incensurato è stato ferito ieri pomeriggio in un raid avvenuto in provincia di Napoli a Mugnano. L'uomo era nei pressi del cimitero quando ignoti, giunti in moto, hanno iniziato a esplodergli contro dei colpi di arma da fuoco ferendolo alla gamba sinistra e rendendo necessario il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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