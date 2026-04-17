Agguato tra Mugnano e Calvizzano 34enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un episodio di sparatoria tra Mugnano e Calvizzano. Intorno alle 17, un uomo di 34 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Le circostanze dell’agguato sono ancora da chiarire e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sul motivo dell’attacco.

Agguato nel pomeriggio di ieri al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove intorno alle 17 un uomo di 34 anni è stato ferito in circostanze da chiarire. L’episodio si è verificato in una zona di confine, nei pressi del cimitero di Mugnano e non lontano da un atelier di abiti da sposa situato nel territorio calvizzanese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, senza precedenti penali, è stato colpito alla gamba sinistra. In base agli accertamenti dei carabinieri, a sparare sarebbero stati due individui arrivati in moto, giunti dalla direzione di Calvizzano percorrendo la strada in senso vietato. Dopo aver fatto fuoco, i due si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 34enne ferito a colpi d’arma da fuoco Notizie correlate Mugnano, agguato in pieno giorno: 26enne ferito a colpi d’arma da fuocoAttimi di paura a Mugnano di Napoli, dove intorno alle 12:30 di oggi si sono uditi colpi d’arma da fuoco in Corso Italia. Agguato in piazza (tra la gente): ferito un 44enne da colpi d'arma da fuocoSparatoria, ieri sera, in pieno centro a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieri; Agguato davanti al bar, ucciso un 20enne a colpi di pistola; Si torna a sparare: raffica di episodi violenti in pochi giorni tra Mugnano, Calvizzano e Marano. Ieri ferito un incensuraot; Agguato davanti al cimitero: 30enne ferito a colpi d'arma da fuoco. Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieriMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, nella zona di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove un uomo di 30 anni, N.M., è stato ferito a colpi d’arma da ... ilmattino.it Incensurato gambizzato da due in motoUn nuovo episodio di violenza scuote l’area tra Mugnano e Calvizzano, dove nel tardo pomeriggio di ieri un 30enne incensurato è stato ferito da colpi di arma da fuoco in quello che appare come un vero ... ilmediano.com Incensurato gambizzato nel Napoletano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieri - facebook.com facebook