In casa Napoli c’è tanto rammarico per l’andazzo della stagione, limitata da moltissimi infortuni pesanti che hanno condizionato tanti match. Date queste difficoltà, non c’è stato modo di lottare concretamente per il titolo, ma soffrire la qualificazione in Champions, sempre più serrata. Ma nulla è ancora deciso. La squadra non molla: ecco cosa si sono detti. La squadra di Antonio Conte non smette di credere al sogno Scudetto bis. Difficile sì, ma non impossibile. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, dall’interno dello spogliatoio è arrivato un messaggio: “ Non è finita finché non è finita “. La linea del tecnico è ben nota a tutti: vincerle tutte fino alla fine e poi si vedrà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Scudetto ancora possibile? La squadra ci crede: il messaggio lanciato

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