Secondo un nuovo sondaggio, il centrodestra ottiene il 43,8% delle preferenze, mentre il campo largo raggiunge il 45,8%. Il vantaggio del centrosinistra rispetto al centrodestra è di due punti percentuali. I dati indicano un leggero spostamento a favore del campo largo, con un aumento dell’apprezzamento rispetto alle precedenti rilevazioni. La situazione rimane stabile, senza cambiamenti significativi nelle percentuali di voto delle coalizioni.

Centrodestra 43.8%, campo largo 45.8%. Aumenta il vantaggio del centrosinistra, ora con due punti più del centrodestra. Come emerge dal quadro dell’ultima Supermedia YouTrendAgi, elaborata sui sondaggi realizzati tra il 23 aprile e il 6 maggio. Il centrodestra perde un punto secco rispetto alla precedente Supermedia. E’ il dato più basso per il centrodestra della leader Meloni dal 2022, anno della vittoria per il Governo Meloni. Con la Lega di Salvini che perde ben 0.7% e ora è al 6.6% e Fratelli d’Italia guidato dalla premier Meloni perde 0.4%, scendendo al 27.8%. Si riduce il distacco tra FdI e Pd guidato da Elly Schlein, che sale al 22.3%, +0.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Centrodestra ancora giù, allunga campo largo: il sondaggio

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