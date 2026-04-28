Secondo l'ultimo sondaggio di Tecnè per l'agenzia Dire, il centrodestra ottiene il 46,4% delle preferenze, con un incremento dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente. La coalizione guidata da una leader politica si posiziona davanti, mentre il campo largo, che rappresenta la sinistra, si ferma al 45,1%. I dati mostrano un leggero vantaggio per il centrodestra rispetto alla coalizione di sinistra.

Il centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. La coalizione guidata da Giorgia Meloni è avanti con il 46,4% delle preferenze e una crescita complessiva dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente, mentre la sinistra si ferma al 45,1%. A dominare, nella maggioranza, è Fratelli d'Italia; mentre nell'opposizione è il Pd a fare da traino. Dunque, resta saldamente al primo posto il partito della premier, che si attesta al 29,1%, in crescita dello 0,1%. Mentre, restando sempre nella coalizione di centrodestra, Forza Italia di Antonio Tajani si attesta al 9%, con un +0,1%. La Lega di Matteo Salvini, anch'essa in lieve aumento (+0,1), è al 7,3%.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio, centrodestra avanti. E il campo largo resta indietro, tutte le cifre

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