Centro Trial Clinici del Policlinico di Modena ecco la mostra realizzata dagli studenti del Venturi
È stata inaugurata oggi, sabato 9 maggio, presso il Centro Trial Clinici (CTC) del Policlinico di Modena, l’esposizione delle opere realizzate nell’ambito del progetto "curARTE: Giovani artisti per la ricerca clinica", un’iniziativa ideata dalla professoressa Johanna Maria Catarina Blom e dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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