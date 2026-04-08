L' arte antica della Stamperia Pascucci rivive nella mostra Rust and diamonds realizzata dagli studenti

Sabato 11 aprile alle 17, presso la Stazione degli Artisti di Gambettola, sarà inaugurata la mostra “Rust and Diamonds – Impronte di ruggine”. L’esposizione presenta i lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “F.”, che hanno reinterpretato l’antica arte della Stamperia Pascucci. L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tecniche tradizionali attraverso le creazioni degli studenti. La mostra sarà aperta al pubblico fino a data da definire.

Sabato 11 aprile, alle ore 17, la Stazione degli Artisti di Gambettola ospiterà la mostra “Rust and Diamonds – Impronte di ruggine”, che raccoglie gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna.La mostra nasce da un percorso formativo iniziato a novembre 2025, con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Per i 200 anni della Stamperia Pascucci una grande serata di teatro con Liana MussoniA Gambettola proseguono senza sosta i festeggiamenti in occasione dei 200 anni della Stamperia Pascucci. Una panchina viola per l’epilessia. L’opera realizzata dagli studentiUna panchina per fermarsi e informarsi, per suscitare consapevolezza e stimolare l’aiuto verso una malattia neurologica molto diffusa ma verso la... Temi più discussi: La stamperia compie 200 anni: alla Stazione degli Artisti i segreti dell'intaglio svelati dagli studenti; Gambettola, i 200 anni della Stamperia Pascucci: in mostra le opere degli studenti del Liceo Arcangeli; Gambettola, la stamperia Pascucci e gli studenti del liceo Artistico Arcangeli di Bologna nel solco della tradizione; Nel locale del centro arrivano le Presenze di Gaia Cortesi: un archivio corale di volti e corpi femminili. I duecento anni della Stamperia PascucciL’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto ’Romagnola’, la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua XX edizione per presentare al pubblico ... ilrestodelcarlino.it Laboratorio per giovani artigiani alla Stamperia PascucciVenerdì l’antica Stamperia Pascucci ha ospitato per un’intera giornata 28 studenti della classe 4N, indirizzo Scultura, del Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna, dando ufficialmente avvio a un ... ilrestodelcarlino.it Gambettola, i 200 anni della Stamperia Pascucci: in mostra le opere degli studenti del Liceo Arcangeli - facebook.com facebook