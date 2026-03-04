Policlinico stabilizzati ingegneri clinici e tecnici | Prosegue il percorso di superamento del precariato

Al Policlinico Paolo Giaccone sono stati stabilizzati ingegneri clinici e tecnici, segnando un passo avanti nel percorso di riduzione del precariato. L’ospedale continua a lavorare per rafforzare il proprio personale attraverso nuove assunzioni e procedure di stabilizzazione. Questo intervento mira a migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari offerti. La direzione ha confermato l’impegno nel potenziare il proprio capitale umano.

Il Policlinico Paolo Giaccone prosegue nel percorso di rafforzamento e valorizzazione del proprio capitale umano attraverso la stabilizzazione di nuove professionalità e l'avvio di ulteriori procedure finalizzate alla riduzione del precariato. Sono stati così stabilizzati due ingegneri clinici, tre tecnici di camera iperbarica, due tecnici di laboratorio biomedico e due tecnici di radiologia medica. Il provvedimento consolida competenze già operative all'interno dell'azienda ospedaliera, garantendo continuità assistenziale, stabilità organizzativa e qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Agrigento: Stabilizzati 28 infermieri dopo anni di precariato, investimenti per la sanità territoriale.L’attesa è finita per 28 infermieri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento: la procedura di stabilizzazione, avviata oltre un anno fa, ha...

Addio al precariato: 28 gli infermieri che hanno superato la selezione e verranno stabilizzatiUna firma che vale una vita nuova, o almeno la fine di una lunga attesa fatta di scadenze e incertezze.

