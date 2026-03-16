Via libera al progetto di messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola Virginio Muzio

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “Virginio Muzio” di via San Pietro ai Campi, nel quartiere di Colognola. Il piano prevede interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura. L’intervento si concentra sulla scuola situata nel quartiere di Colognola.

La Giunta comunale di Bergamo ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “ Virginio Muzio ” di via San Pietro ai Campi, nel quartiere di Colognola. L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio necessario per consentire al Comune di partecipare ad eventuali bandi e linee di finanziamento sovracomunali, finalizzati alla realizzazione dell’intervento. L’attenzione dell’amministrazione è, infatti, rivolta alla riqualificazione e all’adeguamento del patrimonio scolastico cittadino. In tal senso, l’adozione in linea tecnica del progetto permette di non farsi trovare impreparati di fronte all’apertura di eventuali nuove opportunità di finanziamento non comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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