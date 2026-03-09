Centro sportivo Gaslini consiglieri e comitati contro la giunta Sala per l’ok al progetto di Cambiasso Il dem Giugni | Ignorati Municipio e Commissioni

Consiglieri e comitati di Milano si oppongono alla decisione della giunta Sala di approvare il progetto di privatizzazione del centro sportivo Gaslini, situato in via Cilea 6. La società Cambiasso ha ottenuto l’ok per un contratto di 25 anni con un investimento di 6 milioni di euro, mentre il consigliere dem critica l’assenza di coinvolgimento di Municipio e Commissioni.

Contro la privatizzazione del centro sportivo Gaslini di via Cilea 6, a Milano, quello che dovrebbe andare per 25 anni alla società Camfit SSD a fronte di un investimento da 6.9 milioni di euro, di proprietà dell'ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso, decisa dalla giunta di Sala, scende in campo un pezzo di maggioranza di Palazzo Marino. "Lascia veramente perplessi e sconcertati la decisione della giunta comunale del 6 marzo scorso, che con apposita delibera ha dichiarato l'interesse pubblico per il progetto della società Camfit sul centro sportivo comunale di via Cilea 61", scrive il consigliere comunale Pd e presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Alessandro Giungi.