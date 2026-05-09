Il tribunale ha adottato un provvedimento che impone al Comune di sospendere le sue azioni nel caso Biavati. La decisione arriva dopo una serie di ricorsi e contestazioni legali legate alla gestione di una questione che ha coinvolto vari attori locali. La disputa tra le parti si trascina da settimane, con incomprensioni e richieste di intervento giudiziario per risolvere la situazione.

Sul caso Biavati arriva lo stop del tribunale. Continua così il braccio di ferro tra Comune e giustizia, un’anomalia nell’immaginario collettivo cittadino: da via Farini definiscono "unilaterale" l’ ordinanza con cui il Comune ha imposto al curatore del centro sportivo di via Shakespeare di restituire le chiavi del centro sportivo Biavati entro giovedì. Pasquale Liccardo, presidente del tribunale, certifica le frizioni delle ultime settimane e prende atto "dell’esito negativo di ogni sforzo profuso ai fini di giungere a una composizione rapida e concordata delle problematiche" per la restituzione dell’impianto. Poi sottolinea che, "a tutela...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biavati, è scontro totale ll tribunale non ci sta: "Il Comune deve fermarsi"

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