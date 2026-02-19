Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna | Niente luce cadono i palloni sugli atleti

Il centro sportivo Biavati di Bologna è stato chiuso dopo che si sono verificati problemi di illuminazione. La causa principale è stata un’interruzione dell’energia elettrica, che ha reso impossibile l’uso delle strutture. Gli atleti hanno dovuto interrompere le sessioni di allenamento, mentre alcuni palloni sono caduti accidentalmente sui campi. La decisione di chiudere l’area è stata presa immediatamente per motivi di sicurezza. La struttura rimane inattiva fino a quando non verranno risolti i problemi tecnici. La gestione del centro sta lavorando per ripristinare l’energia.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Lucchetto e chiusura immediata al centro sportivo Biavati, e ai relativi campi da calcio, padel, beach volley e tennis in via Shakespeare, alla Corticella. La decisione presa d'emergenza in Comune comporta anche la sospensione delle attività della polisportiva Us Corticella in quei campi. La decisione è stata presa per " tutelare l'incolumità di utenti e personale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla successiva verifica da parte del Comune".