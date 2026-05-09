Centro Biavati il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del Tribunale | Incontriamoci

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bologna ha proposto un incontro al presidente del Tribunale dopo le dure dichiarazioni riguardanti l’ordinanza sulla restituzione delle chiavi del centro sportivo Biavati. La richiesta di dialogo arriva a poche ore dalla risposta del giudice, che aveva espresso forti critiche sulla decisione. La situazione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.

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Bologna, 9 maggio 2026 – Dopo la replica dai toni davvero molto aspri del presidente del Tribunale di Bologna all’ ordinanza che intima la restituzioni delle chiavi del centro sportivo Biavati, arriva la mano tesa del sindaco, Matteo Lepore.  https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacasterlino-amianto-nei-pannelli-saranno-a5e73a63 Il gesto di pace del sindaco Lepore. “In questo momento abbiamo sicuramente una posizione diversa dal Tribunale, dovuta anche alle diverse prerogative  – scrive il sindaco Lepore –, ma ritengo ci sarà modo di approfondire e chiarire le reciproche posizioni. Promuoveremo un incontro con il presidente del Tribunale, credo sia importante confrontarsi anche nel merito, con il consueto spirito di leale collaborazione tra istituzioni, che non deve mai mancare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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