Centro Biavati il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del Tribunale | Incontriamoci

Il sindaco di Bologna ha proposto un incontro al presidente del Tribunale dopo le dure dichiarazioni riguardanti l’ordinanza sulla restituzione delle chiavi del centro sportivo Biavati. La richiesta di dialogo arriva a poche ore dalla risposta del giudice, che aveva espresso forti critiche sulla decisione. La situazione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.

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