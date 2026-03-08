Sabato ad alta tensione Piazza Europa occupata spostata Remigrazione | Scelta vergognosa

Sabato si sono intensificate le tensioni in piazza Europa, dove i Sudd Cobas hanno occupato lo spazio nel primo pomeriggio, spostando l’attenzione dal presidio del comitato Remigrazione e riconquista, che era stato previsto dalla Prefettura e dalla Questura. La decisione di occupare l’area ha suscitato reazioni e ha portato a una situazione di forte agitazione. La vicenda si inserisce in un clima di forte movimento e proteste.

Una partita a scacchi. La ‘mossa del cavallo’ l’hanno fatta i Sudd Cobas venerdì nel primo pomeriggio occupando piazza Europa, quella destinata da Prefettura e Questura al presidio del comitato Remigrazione e riconquista. "Da qui non ci muoviamo. Non permetteremo che questa piazza sia usata dai fascisti per uno scempio del genere, non permetteremo la deportazione". E così è andata. I gilet arancioni e una cinquantina di pachistani hanno occupato la piazza anche durante la notte. Ieri in tarda mattinata gridavano vittoria. Nessuno sgombero. Prefettura e questura hanno cambiato i piani e trovato un’altra soluzione rispetto a quella prospettata per il Comitato Remigrazione: piazza Ciardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Remigrazione e Riconquista”, due le “contro-manifestazioni”: sabato ad alta tensioneL'evento si terrà nella giornata in cui 133 operai pratesi in sciopero furono rastrellati e deportati nei lager dai nazifascisti Tre manifestazioni...

Leggi anche: Piazze ad alta tensione. Tre cortei blindano Prato. È caos sulla remigrazione

