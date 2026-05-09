La squadra di calcio ha concluso la stagione con una cena di fine anno, celebrando la salvezza raggiunta. Durante il campionato, ha alternato momenti positivi a periodi più difficili, riuscendo comunque a ottenere l’obiettivo di evitare i playout. La squadra ha raccolto meno punti in alcune occasioni rispetto alle aspettative, ma alla fine ha evitato la retrocessione diretta.

"È stato un campionato di alti e bassi. In alcune occasioni la Maceratese ha raccolto meno di quanto meritassimo, in altre ha sofferto più del dovuto, ma l’importante era raggiungere la salvezza diretta e ci siamo riusciti". È quanto ha detto Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, alla cena al Resort Restaurant Villa Berta che ha sancito la fine della stagione. È stato un momento che ha visto insieme dirigenti, staff tecnico, giocatori, sponsor e rappresentanti dell’amministrazione comunale. "La squadra – aggiunge – aveva valori per ottenere qualche punto in più e c’è un po’ di rammarico per come si è chiuso il campionato, ma durante la stagione siamo rimasti fuori dalla zona playout, a parte un breve periodo iniziale e la fase del cambio di allenatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cena di fine stagione. "Maceratese in salvo. Obiettivo raggiunto»

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