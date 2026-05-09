Cena di fine stagione Maceratese in salvo Obiettivo raggiunto
La squadra di calcio ha concluso la stagione con una cena di fine anno, celebrando la salvezza raggiunta. Durante il campionato, ha alternato momenti positivi a periodi più difficili, riuscendo comunque a ottenere l’obiettivo di evitare i playout. La squadra ha raccolto meno punti in alcune occasioni rispetto alle aspettative, ma alla fine ha evitato la retrocessione diretta.
"È stato un campionato di alti e bassi. In alcune occasioni la Maceratese ha raccolto meno di quanto meritassimo, in altre ha sofferto più del dovuto, ma l’importante era raggiungere la salvezza diretta e ci siamo riusciti". È quanto ha detto Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, alla cena al Resort Restaurant Villa Berta che ha sancito la fine della stagione. È stato un momento che ha visto insieme dirigenti, staff tecnico, giocatori, sponsor e rappresentanti dell’amministrazione comunale. "La squadra – aggiunge – aveva valori per ottenere qualche punto in più e c’è un po’ di rammarico per come si è chiuso il campionato, ma durante la stagione siamo rimasti fuori dalla zona playout, a parte un breve periodo iniziale e la fase del cambio di allenatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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