Stadio Maradona Cosenza | Hall of Fame e lavori a fine stagione Obiettivo ridurre le vibrazioni

Lo stadio Diego Armando Maradona a Cosenza sta attraversando una fase di riqualificazione che prevede l’installazione di un’Hall of Fame e interventi di miglioramento che saranno completati alla fine della stagione. In questa fase, si lavora per ridurre le vibrazioni e garantire una maggiore stabilità. Nessuna modifica straordinaria viene introdotta prima del termine dei lavori programmati.

"> Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo, ma senza accelerazioni improvvise. A fare chiarezza è stato l’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, intervenuto nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC. «Non c’è nessuna novità sulla fase di progettazione», ha spiegato Cosenza ai microfoni di CRC, precisando che quanto emerso riguarda il DIP, documento preliminare che definisce linee guida e costi dell’intervento. «I 203 milioni rientrano nel piano di finanziamento complessivo e dobbiamo presentare un progetto entro il 31 luglio», ha aggiunto durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stadio Maradona, Cosenza: «Hall of Fame e lavori a fine stagione. Obiettivo ridurre le vibrazioni» Articoli correlati Stadio Maradona, Cosenza fa il punto: «Capienza aumentata di 10mila posti. Lavori anche durante le partite»"> Procede secondo il cronoprogramma il percorso di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista di Euro 2032. Leggi anche: Maradona verso Euro 2032, Cosenza rassicura: «Stadio pronto, lavori senza fermare il Napoli» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stadio Maradona Napoli, l'assessore alle infrastrutture: Lavori al Maradona entro fine stagione. Idea hall of fameI lavori per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona partiranno a fine stagione, e l’obiettivo resta quello di correre per Euro 2032. A. tuttomercatoweb.com L’assessore Cosenza conferma: A campionato concluso partono i primi lavori sul terzo anello del MaradonaIl DIP è ufficializzato: la Regione ha finanziato per 203 milioni per il Maradona. I lavori cominceranno a giugno ... ilnapolista.it