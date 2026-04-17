Dopo la partita tra Inter e Cagliari, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. L’ex calciatore ha commentato la conquista della qualificazione alla Champions League, raggiunta a cinque giornate dalla fine del campionato. Ha sottolineato come la squadra sia già concentrata sulla prossima fase, con l’obiettivo di mantenere la competitività. La sfida si è svolta allo stadio di San Siro.

Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì» Cagliari, Pisacane dopo il ko: «In attacco serviva più cinismo ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a queste ultime 5 partite dove ci sarà da soffrire» Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Chivu nel post partita: «A 5 giornate dalle fine abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions e ora guardiamo avanti per essere competitivi»

Notizie correlate

Inter, Chivu nel post gara: «Ci abbiamo provato in tutti i modi. Purtroppo in Champions non siamo riusciti ad essere competitivi»Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e...

Chivu sconsolato: «Purtroppo abbiamo dimostrato di non essere competitivi in Champions»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Chivu: Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions; Chivu e l'ironia per smascherare gli alibi dei rivali: Scudetto? No, puntiamo alla Champions come gli altri; Inter Cagliari, intervista Cristian Chivu; Chivu: Scherzavo sulla Champions? Mica tanto.... Poi risponde sul rinnovo.

Inter-Cagliari, Chivu: Non era scontata una stagione così. Futuro? Mai parlato con la societàCristian Chivu è intervenuto nel post partita di Inter-Cagliari, analizzando il successo nell'anticipo a San Siro ... spaziointer.it

Inter, Chivu: Avanti così. Rinnovo? Io penso solo al campoL'Inter compie un altro passo importante verso la vittoria dello Scudetto. A San Siro supera 3-0 il Cagliari, tre punti che avvicinano ancora di più la squadra nerazzurra al trionfo; nel post partita ... fantacalcio.it

I NERAZZURI TRIONFANO AL MEAZZA L'Inter batte 3-0 il Cagliari e si porta così momentaneamente a +12 sul Napoli facebook

. @Inter, Chivu: “Nella ripresa siamo cresciuti tanto. Quando i ragazzi riescono a sbloccare la partita poi si divertono” x.com