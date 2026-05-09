Cellulare al volante e scooter senza casco stretta della polizia municipale | ritirate 14 patenti

La polizia municipale di Agrigento ha notificato 14 patenti ritirate a causa di violazioni legate all’uso del cellulare durante la guida e alla mancanza di casco sui scooter. Queste infrazioni si verificano frequentemente e rappresentano un rischio per la sicurezza stradale. Le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Cellulare al volante e scooter senza casco: due infrazioni ricorrenti e pericolose che hanno fatto scaturire una raffica di sanzioni da parte della polizia municipale di Agrigento. Nelle ultime settimane gli agenti hanno ritirato 14 patenti di guida e sequestrato amministrativamente 8 ciclomotori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Di norma Bianca non può usare il mio cellulare, oggi mi ha chiesto di farle vedere come si fanno le foto e di non guardare cosa avrebbe fatto. Questo è il risultato: x.com