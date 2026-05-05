Gatteo blitz della Polizia | 5 patenti ritirate per uso del cellulare

Nella zona di Gatteo, la Polizia ha effettuato un controllo durante il quale sono state ritirate cinque patenti di guida a causa dell’uso del cellulare al volante. Il sistema Targasystem ha permesso di individuare i trasgressori. Durante i controlli, sono state rilevate anche altre irregolarità tra cui la mancanza di copertura assicurativa e la revisione scaduta. Nessuna sanzione è stata comunicata, ma sono in corso ulteriori approfondimenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il sistema Targasystem a individuare i trasgressori?. Quali altre irregolarità hanno scoperto le pattuglie oltre al cellulare?. Dove sono state concentrate le operazioni di controllo della Polizia?. Perché è stato necessario il sequestro immediato di un veicolo?.? In Breve Un veicolo senza assicurazione è stato sequestrato durante il controllo.. Due veicoli sono stati sanzionati per mancanza di revisione periodica.. Il sistema Targasystem all'uscita autostradale ha permesso i rilevamenti.. Le pattuglie hanno monitorato l'intero territorio da Gatteo mare all'entroterra.. Lunedì scorso, due pattuglie della Polizia Locale di Gatteo hanno condotto un controllo straordinario sulla viabilità comunale, segnalando cinque conducenti con la patente ritirata per l’uso del cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gatteo, blitz della Polizia: 5 patenti ritirate per uso del cellulare Notizie correlate Uso del cellulare alla guida, sospese 12 patenti: la Polizia Locale mette in guardia gli automobilistiUna violazione che, oltre alla sanzione amministrativa e alla sospensione della patente, prevede anche la decurtazione di punti “Non stavo... Controlli notturni della polizia locale: denunce, patenti ritirate e incidentiOltre alle verifiche sul decoro in città, la polizia locale di Verona ha rafforzato nelle ultime notti anche i controlli dedicati alla sicurezza... Aggiornamenti e dibattiti Sicurezza a Gatteo: controlli Polizia Locale, 5 patenti ritirate e sequestriRisultati del servizio straordinario della Polizia Locale a Gatteo (5 maggio 2026): 5 patenti ritirate per uso del cellulare e sequestri grazie al Targasystem. livingcesenatico.it Frenate brusche e guida incerta: a Gatteo scoperta automobilista senza patenteUna manovra sospetta e un’andatura eccessivamente esitante sono costate care a una donna di 44 anni, fermata giovedì mattina dagli agenti della Polizia Locale di Gatteo. L’episodio è avvenuto intorno ... forli24ore.it