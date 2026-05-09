Cecina ultraleggero precipita in strada e colpisce un'auto di passaggio | nessun ferito

A Cecina, un ultraleggero ha preso quota dall'aeroclub di Tassignano e, dopo aver sorvolato alcune aree, ha iniziato a perdere quota. L'aereo ha colpito alcuni alberi e cavi elettrici prima di precipitare in strada, colpendo un'auto in transito. A bordo c'erano una coppia proveniente dalla provincia di Pisa, mentre alla guida dell'auto c'era un uomo del luogo. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

L’aereo, decollato poco prima dall'aeroclub di Tassignano con a bordo una coppia originaria della provincia di Pisa, ha iniziato a perdere quota e dopo aver colpito alberi e cavi della luce è finito in strada contro un’auto guidata da un uomo del posto. Non si sono registrati feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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