Cecina ultraleggero precipita e colpisce un’auto in transito | cosa è successo

Un ultraleggero è precipitato a Cecina, colpendo un’auto in transito all’incrocio tra via Parmigiani e la statale Aurelia sud. L’incidente si è verificato in un'area trafficata, causando danni al veicolo e mettendo in allerta le autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La dinamica precisa e le eventuali cause sono al momento oggetto di indagine.

(Adnkronos) – Un ultraleggero è precipitato a Cecina (Livorno), finendo contro un’auto in transito all’incrocio tra via Parmigiani e la statale Aurelia sud. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in una zona particolarmente trafficata. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe perso quota per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi sulla carreggiata. A bordo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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