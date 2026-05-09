Cecchini di Sarajevo il sindaco di Trieste | Sono andati in molti a sparare

Il sindaco di Trieste ha fatto riferimento ai cecchini di Sarajevo, affermando che molti sono andati a sparare ai civili nel corso del fine settimana. Ha chiesto se si fosse mai sentito parlare di questa vicenda, evidenziando che alcuni individui si sono spinti a utilizzare armi contro la popolazione civile. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante quei giorni nella capitale bosniaca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui