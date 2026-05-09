Cecchini di Sarajevo il sindaco di Trieste | Sono andati in molti a sparare
Il sindaco di Trieste ha fatto riferimento ai cecchini di Sarajevo, affermando che molti sono andati a sparare ai civili nel corso del fine settimana. Ha chiesto se si fosse mai sentito parlare di questa vicenda, evidenziando che alcuni individui si sono spinti a utilizzare armi contro la popolazione civile. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante quei giorni nella capitale bosniaca.
“Lei ha seguito la vicenda dei cecchini del weekend che andavano sparare ai civili a Sarajevo, l'aveva mai sentita questa cosa qui?". La domanda è stata posta al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dal vicedirettore di Telequattro, Ferdinando Avarino, nella puntata di ieri di Ring. Il primo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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