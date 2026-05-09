Cecchini di Sarajevo il sindaco di Trieste | Sono andati in molti a sparare

Da triesteprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Trieste ha fatto riferimento ai cecchini di Sarajevo, affermando che molti sono andati a sparare ai civili nel corso del fine settimana. Ha chiesto se si fosse mai sentito parlare di questa vicenda, evidenziando che alcuni individui si sono spinti a utilizzare armi contro la popolazione civile. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante quei giorni nella capitale bosniaca.

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“Lei ha seguito la vicenda dei cecchini del weekend che andavano sparare ai civili a Sarajevo, l'aveva mai sentita questa cosa qui?". La domanda è stata posta al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dal vicedirettore di Telequattro, Ferdinando Avarino, nella puntata di ieri di Ring. Il primo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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