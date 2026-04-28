Cecchini di Sarajevo un testimone | Ho sentito l' imprenditore brianzolo vantarsi di essere andato a sparare ai musulmani

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è sospettato di aver preso parte, negli anni ’90, ai famigerati "safari umani": viaggi clandestini verso i Balcani per unirsi alle milizie serbo-bosniache e sparare sui civili intrappolati nella capitale bosniaca Nuovi dettagli nel caso dei cecchini di Sarajevo. Un industriale brianzol.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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