Cecchini di Sarajevo un testimone | Ho sentito l' imprenditore brianzolo vantarsi di essere andato a sparare ai musulmani
L'uomo è sospettato di aver preso parte, negli anni ’90, ai famigerati "safari umani": viaggi clandestini verso i Balcani per unirsi alle milizie serbo-bosniache e sparare sui civili intrappolati nella capitale bosniaca Nuovi dettagli nel caso dei cecchini di Sarajevo. Un industriale brianzol.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Giovedì 30 aprile concluderemo questo mese davvero ricco con alle 21 "Sarajevo Safari" di Miran Zupanic Il documentario porta alla luce l'agghiacciante fenomeno dei "cecchini del weekend" durante l'assedio di Sarajevo dal 1992 al 1996. Una storia rimast - facebook.com facebook