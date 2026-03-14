Guerra in Iran | raid sull’isola iraniana di Kharg nessun danno alle infrastrutture Trump | Stretto libero o colpiremo il petrolio

Nella notte si sono verificati un raid sull’isola iraniana di Kharg, senza danni alle infrastrutture. Trump ha dichiarato che lo stretto è libero e che, in caso di nuove minacce, si colpirà il settore petrolifero. La tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele continua a salire, portando la regione verso una fase sempre più rischiosa.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio” Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,... L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista” Tutto quello che riguarda Guerra in Iran raid sull'isola iraniana... Temi più discussi: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Guerra Iran, news oggi in diretta: nuovi attacchi, colpita base italiana in Iraq; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG. Guerra in Iran, la minaccia Usa: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: Stretto libero o colpiremo il petrolioLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Il giorno dopo il primo discorso di Mojtaba Khamenei, ancora tensioni e raidGuerra in Iran, le immagini dopo gli attacchi di USA e Stati Uniti (6 ... msn.com All'Accademia militare a Modena mostra su stragi nazifasciste nella guerra Liberazione. Inaugurata a Palazzo Ducale, resterà aperta fino al 10 aprile #ANSA x.com Il ministro degli Esteri Albares: «La Spagna non ha iniziato questa guerra che colpisce così direttamente l'economia delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese europee. L'opposizione non è tra vecchio e nuovo ordine internazionale, ma tra ordine e disordine - facebook.com facebook