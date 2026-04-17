Ostia scatta il Piano Mare 2026 | più pulizia su spiagge lungomare e fermate metro

A Ostia è stato avviato il Piano Mare 2026, che prevede l'incremento dei servizi di pulizia nelle spiagge, sul lungomare e alle fermate della metropolitana. Sono stati intensificati i presidi di raccolta dei rifiuti, con interventi specifici nelle zone dedicate alle attività balneari, ai punti di ristoro e nelle aree più frequentate di strade e piazze. La misura mira a mantenere un ambiente più curato e pulito durante la stagione estiva.

Ostia, 17 aprile 2026 – Presidi di pulizia rafforzati e raccolta dei rifiuti con focus mirati per le attività balneari, di ristoro e su strade, piazze e aree di maggior afflusso. Già dagli ultimi giorni di marzo è scattata la prima fase del “Piano Mare 2026” lo speciale programma di interventi predisposto da Ama, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione capitolina, per garantire il decoro e la fruibilità del Litorale di Ostia. L’ambito di intervento riguarda circa i 20 km di viabilità dell’area compresa tra il Porto di Ostia fino a Pratica di Mare, nello specifico lungomare Duca degli Abruzzi; Piazzale Lorenzo Gasparri; via delle...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Al via la pulizia nelle spiagge leccesi, piano quinquennale per marine più decoroseFirmato l’accordo del Comune con la società che si è aggiudicata l’appalto per interventi tutto l’anno, rimozione della sabbia dalle strade e nuove... Ostia, al via la pulizia straordinaria delle spiagge pubblicheOstia, 2 aprile 2026 – Sono iniziati a Ostia gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge pubbliche di Roma Capitale. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ex Colonia Vittorio Emanuele, c’è il primo passo: recuperati i locali del Litus. Il piano per il futuro. Ostia, scatta il Piano Mare 2026: più pulizia su spiagge, lungomare e fermate metroPresidi di pulizia rafforzati e raccolta dei rifiuti con focus mirati per le attività balneari, di ristoro e su strade, piazze e aree di maggior afflusso ... ilfaroonline.it Ostia, tendopoli con vista mare: rimossi giacigli e rifiuti sul lungomare ToscanelliIntervento della polizia locale nella mattinata di giovedì 15 aprile dove era presente una situazione di degrado ... romatoday.it