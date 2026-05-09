Il bipopulismo italiano riduce le possibilità di creare una vera alternativa politica, lasciando poche zone di confronto tra le due principali forze. La presenza di un sistema politico dominato da due schieramenti rende difficile l’emergere di nuove forze o di un centro moderato che possa rappresentare una diversa opzione. Attualmente, il quadro politico si caratterizza per una stretta distanza tra le due parti principali, senza spazi evidenti per diversificare le proposte.

Il bipopulismo italiano lascia poco spazio libero all’intercapedine centrista che divide il centrodestra dal centrosinistra. C’è però molta vita dentro quella piccola fessura, solo che il moto anziché centripeto, rivolto cioè ad espandersi e rafforzarsi all’esterno, è purtroppo ancora centrifugo e si avviluppa su sè stesso. E pensare che Matteo Renzi da tempo ha tolto il disturbo, e ha scelto di andarsene a rimestare le acque torbide del centrosinistra. Ci si rivedrà, se possibile, dopo un lungo giro. Per i terzisti sarebbe oggi un problema in meno, ma questo non ha certo chetato umori e passioni, individualismi ed egoismi del fu Terzo Polo. Sono pronti tutti a darsele di santa ragione, con stupore dei loro potenziali elettori.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è ancora tempo per costruire una vera alternativa al bipopulismo

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Niente, mi spiace. Da quando sono su Youtube non mi servono nemmeno più i social, c'è l'algoritmo che lavora e porta i video a molte più persone, potenzialmente, di quante siano iscritte su X. C'ho l'invasione di interisti troll, è solo una perdita di tempo. Ci si x.com