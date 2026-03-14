Il tratto di mare tra Iran e Emirati Arabi Uniti, noto come lo stretto di Hormuz, è l’unico passaggio per il trasporto di petrolio e gas dai paesi del Golfo verso il resto del mondo. Ogni giorno, milioni di barili attraversano questa via strategica, che rappresenta circa il 20% delle esportazioni mondiali di petrolio. La sua importanza è tale che nessuna alternativa significativa esiste per il transitare di queste risorse.

Per trasportare petrolio e gas i paesi del Golfo devono passare per forza da lì: c'entrano ragioni geografiche e politiche Da giorni l’Iran blocca il passaggio delle navi mercantili per lo stretto di Hormuz, snodo indispensabile per trasportare il petrolio e il gas estratto dai paesi del golfo Persico nel resto del mondo. È un grosso problema, perché se un paese del Golfo vuole esportare petrolio e gas deve quasi sempre passare di lì. I motivi hanno a che fare sia con questioni geografiche, che con le complicate relazioni tra i paesi stessi del Golfo. Lo stretto di Hormuz è un tratto di mare largo appena 30 chilometri, ma fondamentale per i trasporti: lo stretto divide infatti la penisola arabica dalle coste dell’Iran ed è l’unico passaggio che collega il golfo Persico con il golfo di Oman e il mar Arabico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché non c’è una vera alternativa allo stretto di Hormuz

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