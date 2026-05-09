A Cavriago si svolge un evento dedicato al giudice Andrea Rat, che ha lavorato nel processo Aemilia. La cerimonia prevede l’accoglienza di figure storiche locali che rendono omaggio al magistrato. L'iniziativa mira a riconoscere il contributo del giudice nel procedimento giudiziario e coinvolge la comunità attraverso incontri pubblici. L’attenzione si concentra sulla memoria delle figure coinvolte e sulla presenza del giudice Rat nel contesto locale.

? Punti chiave Chi sono le figure storiche che accoglieranno il giudice Rat?. Come influirà il dialogo con il magistrato sulla comunità locale?. Perché il processo Aemilia è fondamentale per la provincia reggiana?. Cosa rivelerà il magistrato durante il confronto con i cittadini?.? In Breve Cerimonia prevista giovedì 14 maggio ore 20.30 presso la sala civica Cesare Arduini.. Rat si aggiunge a Nilde Iotti e don Giuseppe Dossetti tra i cittadini onorari.. L'evento include un dialogo diretto tra il magistrato e la comunità di Cavriago.. Il riconoscimento segue l'attività di Rat nel maxi processo Aemilia contro la 'ndrangheta.. Il prossimo giovedì 14 maggio, alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavriago onora il giudice Andrea Rat: tributo al processo Aemilia

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