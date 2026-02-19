’Ndrangheta c’è il giudice Rat Folla alla proiezione del docufilm

Il giudice Andrea Rat ha partecipato martedì sera alla proiezione del docufilm ‘Aemilia 220-La Mafia sulle rive del Po’ ad Albinea, attirando oltre 110 persone. La presenza del magistrato è stata motivata dalla sua attività nel processo contro la 'Ndrangheta, che ha portato alla luce numerosi coinvolgimenti nella regione. La serata ha visto anche un confronto tra il pubblico e il giornalista Paolo Bonacini, che ha approfondito i dettagli del film e delle indagini. La sala civica si è riempita di cittadini interessati a conoscere meglio questa realtà.

Oltre 110 persone, in sala civica ad Albinea, hanno partecipato martedì sera alla proiezione del docufilm ‘Aemilia 220-La Mafia sulle rive del Po’ e al successivo dialogo con il giornalista Paolo Bonacini e il giudice del processo Aemilia Andrea Rat. Il documentario racconta l’espansione della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna, una regione considerata fino a pochi anni fa immune da infiltrazioni mafiose. Attraverso interviste a investigatori, magistrati, giornalisti e grazie a una ricostruzione immersiva la docufiction trasforma le carte processuali in un thriller civile capace di scuotere le coscienze con documenti d’archivio inediti, intercettazioni e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Ndrangheta, c’è il giudice Rat. Folla alla proiezione del docufilm Alla Camera la proiezione del docufilm “Fiumicino 1985 – Attacco all’aeroporto”Alla Camera si terrà la proiezione del docufilm “Fiumicino 1985 – Attacco all’aeroporto”, un’occasione per ricordare un evento che ha segnato la storia. Regeni, la madre alla proiezione del docufilm su Giulio: "Lui lo avrebbe approvato"La proiezione del docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” si è svolta alla Casa del Cinema Anteo di Milano, con un lungo applauso dedicato alla memoria di Giulio Regeni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ’Ndrangheta, c’è il giudice Rat. Folla alla proiezione del docufilm; Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, puntata integrale 24/9/2025; Gratteri: Perché dovrei pentirmi delle dichiarazioni sul referendum? Le critiche non stupiscono, c'è chi punta a intimorire; Mondragone, la Camorra imita la 'Ndrangheta con gerarchie e riti alla calabrese. A L’Aia il Project leader italiano ha presentato i risultati e l’evoluzione del Progetto I-CANROMA (ITALPRESS) – A L’Aia presso la sede Europol, il Project leader italiano ha presentato i risultati e l’evoluzione del Progetto I-CAN (Interpol Cooperation against ‘Ndrangheta) in occasione del Ki ... msn.com ’Ndrangheta, la minaccia è globale: l’Italia guida l’offensiva mondiale all’AjaPresentati all’Europol i successi del progetto I-CAN: 171 arresti in 30 Paesi dal 2020. La rete criminale ora sfrutta criptovalute e AI ... zoom24.it Per il giudice era un "partecipe" del sodalizio Italia-Albania-Lazio-’Ndrangheta. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio per Catellani e Gatta, genero di ‘Diabolik’. . facebook